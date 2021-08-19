Монтаж декоративных панелей начался на станции "Сокольники" БКЛ метро

На станции "Сокольники" Большой кольцевой линии начался монтаж декоративных элементов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Художественное оформление новой станции будет посвящено строительству первых линий столичной подземки. На балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 40-50-х годов.

Новая станция Большого кольца сооружается на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля ведут к парку "Сокольники" и трамвайному кольцу. Через южный вестибюль можно будет пересесть на одноименную станцию красной линии метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.