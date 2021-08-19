Автовладельцы смогут получать ОСАГО без техосмотра

Теперь необязательно проходить техосмотр, чтобы получить ОСАГО. Зарегистрированные министерством юстиции изменения вступят в силу уже 29 августа.

Отмечается, что такое нововведение упростит заключение договора обязательного автострахования и сделает полисы ОСАГО более доступными. Также водители смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор с возвратом части страховой премии.

Более того, электронный договор ОСАГО будет вступать в силу в день заключения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.