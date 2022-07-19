Новости последнего часа: число ДТП с участием коммерческих автобусов снизилось на 26%

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Число ДТП с участием коммерческих автобусов в Москве снизилось на 26% с начала этого года. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Власти и авиакомпании РФ обсуждают создание рейтинга пунктуальности. Это могут сделать вместо международных перечней.

ЕС выведет из-под санкций часть активов банков России для торговли продовольствием. Об этом сообщило агентство Reuters.