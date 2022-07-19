Новости последнего часа: движение на Ленинградском проспекте ограничено

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Движение на Ленинградском проспекте в районе Балтийской улицы ограничено из-за ДТП, сообщили в Дептрансе.

Школы на освобожденных территориях ДНР с осени начнут обучение по программам РФ, заявили власти республики.

Центр "Вектор" готов обеспечить тест-системами на оспу обезьян все лаборатории РФ, проинформировали в ТАСС.