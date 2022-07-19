В России появится свой рейтинг пунктуальности авикомпаний – СМИ

В России появится свой рейтинг пунктуальности авикомпаний. Как написали "Известия" со ссылкой на источники, его создадут вместо международных рейтингов, из которых наши авиакомпании и аэропорты исключили весной 2022 года.

О готовности участвовать в проекте пока заявили в "Аэрофлоте" и S7. Задержанным будет считаться рейс, прилетевший позднее на 15 и более минут от расписания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.