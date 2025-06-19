В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 июня

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ярославском и Каширском шоссе в сторону центра, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до съезда на парковку ТЦ "Vegas Сити", на 67-м километре МКАД, а также на внутренней стороне ТТК от Шарикоподшипниковской улицы до Чурской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Степан Кузнецов.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады и на МКАД в районе Варшавского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.