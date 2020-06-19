Новости Московского транспорта

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19 июня, 14:30

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С начала сезона пользователи проката велосипедов совершили почти 350 тысяч бонусных поездок. Они доступны владельцам безлимитных билетов "Единый" и карт москвича для обучающихся. Первые 30 минут аренды для таких поездок стоят 1 рубль в минуту.

"Для нас очень важна обратная связь – с ней мы можем делать поездки еще комфортнее. Сервисом для оценки работы маршрутов наземного городского транспорта воспользовались уже более 30 тысяч раз. Мы получили почти 10 тысяч благодарностей водителям "Мосгортранса" через QR-коды, которые разместили в наземном транспорте", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

С начала года ЦОДД обновил и модернизировал светофоры по 61 адресу. Работы провели по итогам оценки уровня аварийности, а также интенсивности потоков транспорта и пешеходов.

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