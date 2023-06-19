Новости часа: повышение стоимости проезда по платным дорогам в РФ будет точечным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Повышение стоимости проезда по платным дорогам в России в этом году будет точечным. Об этом сообщили в компании "Автодор".

Заболеваемость корью в России снижается уже больше месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Режим ЧС ввели в дагестанском Буйнакске, где град повредил более 2 тысяч домов. О количестве пострадавших домов сообщили местные власти.