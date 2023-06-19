Новости часа: ж/д магистраль Москва – Санкт-Петербург могут продлить до Минска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург может быть продлена до Минска.

Кардинальных изменений в ЕГЭ быть не должно, но по итогам этого года экзамен будут совершенствовать. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

Похолодание до 20 градусов придет в столицу в конце недели. О погодных условиях сообщили столичные синоптики.