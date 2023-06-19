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Новости

13:30

Общество

Новости часа: ж/д магистраль Москва – Санкт-Петербург могут продлить до Минска

Новости часа: ж/д магистраль Москва – Санкт-Петербург могут продлить до Минска

"Автодор" в июле пересмотрит тарифы для платных дорог

В Москве в ходе рейда пресекли 2,5 тыс нарушений ПДД на электросамокатах и велосипедах

Тарифы на проезд по платным дорогам могут вырасти в июле

"Москвич" поделился планами по развитию автозавода в ближайшие годы

Тарифы на проезд по платным трассам могут вырасти в июле

Новости часа: 15 из 16 станций Калужского направления подготовили к запуску МЦД-4

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": затор образовался на Волоколамском шоссе

"Утро": движение затруднено на Волоколамском шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург может быть продлена до Минска.

Кардинальных изменений в ЕГЭ быть не должно, но по итогам этого года экзамен будут совершенствовать. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

Похолодание до 20 градусов придет в столицу в конце недели. О погодных условиях сообщили столичные синоптики.

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