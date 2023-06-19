В Москве в ходе рейда пресекли 2,5 тыс нарушений ПДД на электросамокатах и велосипедах

Сотрудники Госавтоинспекции в Москве в ходе рейда на прошедших выходных пресекли более 2,5 тысячи нарушений правил дорожного движения, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности и велосипедов. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.

При этом 560 материалов было составлено в отношении лиц, использующих велосипеды. Кроме того, 936 материалов составили за нарушения ПДД в отношении курьеров служб доставки.