Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более 380 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов разместят в парках, на маршрутах и конечных станциях. В ближайшие 2 года российские производители поставят в столицу 1 200 современных электробусов по крупнейшему в Европе контракту, их число увеличится более чем вдвое и достигнет 2 255.

За 6 месяцев более 40 тысяч многодетных семей и владельцев резидентных разрешений продлили свое разрешение на парковку на сайте mos.ru.

"Мы значительно ускорили процесс продления парковочных разрешений через портал mos.ru. Кроме того, для семей с 3 и более детьми оформление разрешения занимает 3 дня вместо 6. Оно действует весь период, пока семья официально считается многодетной, а не 3 года, как раньше", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

На центральных станциях Серпуховско-Тимирязевской линии сделали ремонт: окрасили больше 13 тысяч квадратных метров поверхностей, отремонтировали лавочки на платформах, отполировали мраморную облицовку, заменили 2 тысячи ламп, светильников и светодиодов, промыли все светильники и плафоны.