Компенсационные автобусы запустят между станциями Кунцевская и Усово МЖД

Компенсационные автобусы будут курсировать между станциями Кунцевская и Усово Белорусского направления МЖД. С 21 июня на этом участке приостановят движение электричек в связи с модернизацией инфраструктуры.

Автобусы от станции Кунцевская будут отправляться в 0:05 и 1:05, в обратном направлении, от Усово, – в 5:20. Для проезда потребуется предъявить билет на соответствующий пригородный поезд.

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