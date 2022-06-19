Новая станция метро появится в районе Южного речного порта. Она войдет в Люблинско-Дмитровскую линию. К платформе пристроят пешеходную эстакаду, по ней пассажиры смогут выйти к Москве-реке. Также планируют сделать несколько проездов и путепроводов, возвести и реконструировать почти 9 километров дорог.

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