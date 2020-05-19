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19 мая, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Уникальное световое представление показали к юбилею метро Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Уникальное свето-проекционное представление можно увидеть в честь юбилея метро на фасаде вестибюля станции "Лубянка". Перед зрителями "оживают" эпизоды из истории и символы Московского метрополитена. Посмотреть представление можно у выхода № 10 до 22 мая включительно с 19:00 до 23:00.

"По поручению Сергея Собянина большое внимание уделяем транспорту в ТиНАО, чтобы все пассажиры могли быстро и с комфортом добираться до ближайших станций метро. Например, провели большую работу по ускорению экспресс-маршрутов на Калужском шоссе. Теперь пассажиры экономят до 4 минут при движении в центр и до 8 минут – в область. Это 10 и 20% от общего времени в пути", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

ЦОДД и инновационный центр "Безопасный транспорт" победили в нескольких номинациях 3-й Национальной премии "Умный город". Московские специалисты отмечены за проекты, которые делают дорожное движение безопасным и комфортным.

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