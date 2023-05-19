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Транспорт

Несколько станций Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют на ремонт

Несколько станций Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют на ремонт

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Центральные станции Серпуховско-Тимирязевской линии закроют на ремонт

В выходные 20–21 мая и 27–28 мая не будут работать несколько станций столичного метро на Серпуховско-Тимирязевской линии. На ремонт закроют участок между станциями "Боровицкая" и "Савеловская". Они временно станут конечными.

Кроме того, с 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы с "Чеховской" и "Цветного бульвара", при этом сами станции продолжат работать. Пассажирам рекомендовали переходить на них с соседних пересадочных станций "Тверская", "Пушкинская" и "Трубная".

Что будут делать во время ограничений? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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