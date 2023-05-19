Новости часа: Росавиация разрешила компании Georgian Airways выполнять полеты в Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Росавиация разрешила авиакомпании Georgian Airways полеты из Тбилиси в Москву. Об этом говорится в сообщении агентства.

В Москве выполнили более половины работ по реконструкции Алтуфьевского пруда. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Завод "Москвич" поставит три тысячи автомобилей для сервисов такси "Таксовичкоф" и "Ситимобил". Об этом заявил гендиректор.