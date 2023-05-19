Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Город

Новости часа: Росавиация разрешила компании Georgian Airways выполнять полеты в Москву

Новости часа: Росавиация разрешила компании Georgian Airways выполнять полеты в Москву

Центральные станции Серпуховско-Тимирязевской линии закроют на ремонт

Первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Грузию приземлился в аэропорту Тбилиси

Первый за четыре года самолет из Москвы приземлился в Грузии

Новости часа: Путин заявил, что РФ сохраняет статус лидера мирового рынка вооружений

Жители столицы вернулись к привычным маршрутам после ремонта на Замоскворецкой линии метро

В Тбилиси приземлился первый за 4 года самолет из Москвы

Первый за четыре года российский рейс приземлился в Тбилиси

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро проведут ремонт в Москве

Первый самолет Москва – Тбилиси вылетел из Внуково

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Росавиация разрешила авиакомпании Georgian Airways полеты из Тбилиси в Москву. Об этом говорится в сообщении агентства.

В Москве выполнили более половины работ по реконструкции Алтуфьевского пруда. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Завод "Москвич" поставит три тысячи автомобилей для сервисов такси "Таксовичкоф" и "Ситимобил". Об этом заявил гендиректор.

Читайте также
транспортгородвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика