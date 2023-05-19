Новости часа: авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Авиавласти Грузии выдали разрешение на полеты в Тбилиси и Кутаиси авиакомпании Red Wings. Это следует из их релиза.

Желтый уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Московском регионе до вечера субботы, 20 мая. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Минимальный размер оплаты труда в России будет повышаться опережающими темпами. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.