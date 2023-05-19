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Общество

Новости часа: авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию

Новости часа: авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию

Центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро отремонтируют в столице

Первый прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси

Телеканал Москва 24 разыграет эксклюзивную карту "Тройка" в честь запуска БКЛ

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 94 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": движение затруднено на 76-м километре МКАД и на Варшавском шоссе

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией возобновилось 19 мая

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 6 баллов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Авиавласти Грузии выдали разрешение на полеты в Тбилиси и Кутаиси авиакомпании Red Wings. Это следует из их релиза.

Желтый уровень опасности из-за риска пожаров объявлен в Московском регионе до вечера субботы, 20 мая. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Минимальный размер оплаты труда в России будет повышаться опережающими темпами. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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