Правительство РФ выделит 3 млрд руб на субсидирование грузовых авиаперевозок внутри страны

Правительство РФ выделит три миллиарда рублей на субсидирование грузовых авиаперевозок внутри страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российская экономика перестраивается. Нужно помочь бизнесу, снижая административную нагрузку, сообщили в правительстве.

Мытищинский городской суд арестовал владельца взорвавшегося в Мытищах гранатомета.