Два водителя не смогли разъехаться на севере Москвы

В Москве на улице Панфилова девушка попыталась объехать затор по встречной полосе, но ей попался такой же нетерпеливый оппонент. Автомобили столкнулись.

В итоге машины разъехались. По традиции оба водителя сняли друг друга и номера на видео. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.