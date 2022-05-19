ГД одобрила в I чтении введение бесплатного проезда для детей от 5 до 7 лет в электричках

Проезд в электричках хотят сделать бесплатным для всех детей младше семи лет. Законопроект приняла Госдума. Правда, пока только в первом чтении. Сейчас бесплатные поездки положены пассажирам до пяти лет.

Ребенку в возрасте от пяти до семи лет регионы при возможности предоставляют льготу. В некоторых городах дают скидку от 50 до 75% от тарифа. Теперь же бесплатный проезд хотят ввести по всей стране. Воспользоваться им можно будет, если дети не занимают отдельного места. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

