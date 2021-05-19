"Аэрофлот" отменил рейсы в Турцию

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Турцию, кроме двух разрешенных. А у S7 не будет вообще полетов в страну до конца лета.

Когда теперь российские туристы смогут отдохнуть в Турции? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.