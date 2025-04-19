Парад исторических трамваев прошел в Москве

19 апреля в Москве прошел парад исторических трамваев. Мероприятие состоялось в честь 126-летия с момента запуска этого вида транспорта в столице.

Вагоны разных эпох стартовали из обновленного депо имени Апакова – его реконструкция завершилась в начале апреля. Маршрут парада прошел от улицы Шаболовки до Даниловской мануфактуры на Варшавском шоссе и обратно.

Праздничные мероприятия продолжились выставкой ретротрамваев на территории депо. Москвичи могли увидеть транспорт разных поколений – от деревянных электрических вагонов до современных моделей, которые только недавно ушли со столичных маршрутов.

На чем ездили жители города? Какую роль играют трамваи в транспортной системе столицы? Ответы на эти и многие другие вопросы в прямом эфире узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.