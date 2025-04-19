Движение на Лужнецкой и Фрунзенской набережных будет закрыто 20 апреля. Ограничения будут связаны с проведением соревнований по триатлону.

В частности, транспорт не сможет проехать по участку от Лужнецкой набережной до дома 32 на Фрунзенской набережной в период с 07:00 до 15:00. Также с 07:00 до 16:00 проезд будет перекрыт на Лужнецкой набережной от дома 24, строение 20, на улице Лужники до Фрунзенской набережной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.