Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 12:45

Транспорт

Тысячи зрителей посмотрели парад в честь 126-летия московского трамвая

Тысячи зрителей посмотрели парад в честь 126-летия московского трамвая

"Мой район. Новости": зону действия динамического тарифа на парковку расширят в Москве

"Мой район. Новости": дизайн новой станции метро "Академическая" посвятят 300-летию РАН

В Москве проходит подготовка к празднованию Пасхи

Москвичам рассказали, какие трамваи покажут на параде в честь 126-летия

Колонна ретротрамваев проедет по улицам столицы 19 апреля

Первый рейс из Внуково в Сухум стартует 3 мая

В Москве ввели постоянное ограничение скорости для электросамокатов

В Москве пройдет парад трамваев в честь 126-летия городского трамвая

Москву и Петербург свяжет высокоскоростная магистраль к 2028 году

В Москве парад, посвященный 126-летию столичного трамвая собрал тысячи зрителей – как москвичей, так и туристов. Он считается одним из самых популярных транспортных мероприятий весны.

В этом году колонна ретровагонов проехала по новому маршруту – от улицы Шаболовка до Даниловской мануфактуры и обратно. В составе – редчайшие исторические модели: от деревянных трамваев до вагонов с обшивкой из авиационного алюминия, включая первые импортные и выпущенные в единственном экземпляре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика