Тысячи зрителей посмотрели парад в честь 126-летия московского трамвая

В Москве парад, посвященный 126-летию столичного трамвая собрал тысячи зрителей – как москвичей, так и туристов. Он считается одним из самых популярных транспортных мероприятий весны.

В этом году колонна ретровагонов проехала по новому маршруту – от улицы Шаболовка до Даниловской мануфактуры и обратно. В составе – редчайшие исторические модели: от деревянных трамваев до вагонов с обшивкой из авиационного алюминия, включая первые импортные и выпущенные в единственном экземпляре.

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