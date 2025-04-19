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19 апреля, 11:15

Транспорт

Москвичам рассказали, какие трамваи покажут на параде в честь 126-летия

Москвичам рассказали, какие трамваи покажут на параде в честь 126-летия

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В столице пройдет парад, приуроченный к 126-летию московского трамвая. Участники шествия – не обычные вагоны, а настоящие исторические экспонаты. В их числе – деревянные трамваи, модели с обшивкой из авиационного алюминия, первые импортные составы и даже уникальные экземпляры, выпущенные в единственном числе.

Самый старый трамвай – конка конца XIX века, которую когда-то тянули лошади. Парад продлится до 13:00, после чего трамваи можно будет увидеть на специальной выставке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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