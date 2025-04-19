Колонна ретротрамваев проедет по улицам столицы 19 апреля

В столице 19 апреля состоится парад, приуроченный к 126-летию московского трамвая. Колонна ретровагонов стартует с улицы Шаболовка и проедет по городу. В параде примут участие уникальные экземпляры – от деревянной конки XIX века до современных моделей.

На время мероприятия с 11:00 до 13:00 движение на участке улицы Шаболовка будет временно ограничено. Празднование продолжится в депо имени Апакова, где откроется выставка легендарных трамваев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.