Доля современных поездов в столичном метро составила 74%

По итогам 2023 года объем современных поездов в московской подземке составил 74%. Так, на БКЛ и Калужско-Рижской линии курсируют составы "Москва-2020", а в марте 2024 года по Замоскворецкой линии начали ходить вагоны "Москва-2024".

С развитием метро и МЦК москвичи стали чаще выбирать железнодорожный транспорт для передвижения по городу. За первые три месяца 2024 года пассажиропоток вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

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