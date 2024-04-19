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19 апреля, 23:55

Транспорт

Доля современных поездов в столичном метро составила 74%

Доля современных поездов в столичном метро составила 74%

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По итогам 2023 года объем современных поездов в московской подземке составил 74%. Так, на БКЛ и Калужско-Рижской линии курсируют составы "Москва-2020", а в марте 2024 года по Замоскворецкой линии начали ходить вагоны "Москва-2024".

С развитием метро и МЦК москвичи стали чаще выбирать железнодорожный транспорт для передвижения по городу. За первые три месяца 2024 года пассажиропоток вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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