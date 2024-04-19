Новый электробусный маршрут запустили на севере Москвы

На автобусном маршруте т43 заменили транспорт на более экологичный. Электробусы т43 ходят по Ленинградскому шоссе, от МКАД до станции метро "Сокол", и поворачивают в сторону Хорошёво-Мнёвников. Маршрут охватывает территорию шести районов города.

В столице электробусы курсируют на 120 городских маршрутах, которыми в будни пользуются больше полумиллиона человек. Подробнее о переходе столицы на экологичные виды транспорта – в эфире телеканала Москва 24.