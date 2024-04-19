Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 07:15

Транспорт

Новый электробусный маршрут запустили на севере Москвы

Новый электробусный маршрут запустили на севере Москвы

Новости часа: до 8 мм осадков выпало в Московском регионе

Аэропорт Внуково призвал пассажиров прибывать заранее из-за ночной тренировки по эвакуации

Новости часа: водителей призвали соблюдать дистанцию из-за непогоды в Москве

Аэропорт Внуково призвал пассажиров прибывать заранее из-за ночной тренировки по эвакуации

Новости часа: средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов в Москве

В Дептрансе Москвы призвали автомобилистов быть осторожными на дорогах во время непогоды

Новости регионов: испытания импортозамещенного самолета SSJ-100 проводят в Новосибирске

Собянин: на средства от реализации зеленых облигаций построено 48 км линий метро

В Москве восстановили движение трамваев в районе метро "Преображенская площадь"

На автобусном маршруте т43 заменили транспорт на более экологичный. Электробусы т43 ходят по Ленинградскому шоссе, от МКАД до станции метро "Сокол", и поворачивают в сторону Хорошёво-Мнёвников. Маршрут охватывает территорию шести районов города.

В столице электробусы курсируют на 120 городских маршрутах, которыми в будни пользуются больше полумиллиона человек. Подробнее о переходе столицы на экологичные виды транспорта – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАлександра БрильМаксим ШаманинДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика