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Строительство трех станций на Люблинско-Дмитровской линии завершат осенью 2023 года

Строительство трех станций на Люблинско-Дмитровской линии завершат осенью 2023 года

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Около полумиллиона москвичей скоро смогут быстрее добираться до работы, учебы и дома. На Люблинско-Дмитровской линии метро осенью 2023 года планируют закончить строительство сразу трех станций, в том числе "Физтеха".

На глубине в 20 метров уже видны очертания станции – платформа почти готова. Совсем скоро рабочие приступят к отделке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Расписание электричек изменится на четырех направлениях МЖД

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