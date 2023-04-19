Строительство трех станций на Люблинско-Дмитровской линии завершат осенью 2023 года

Около полумиллиона москвичей скоро смогут быстрее добираться до работы, учебы и дома. На Люблинско-Дмитровской линии метро осенью 2023 года планируют закончить строительство сразу трех станций, в том числе "Физтеха".

На глубине в 20 метров уже видны очертания станции – платформа почти готова. Совсем скоро рабочие приступят к отделке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.