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11:15

Транспорт

Срок действия полисов ОСАГО можно будет сократить до одного месяца

Срок действия полисов ОСАГО можно будет сократить до одного месяца

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Срок действия полисов ОСАГО могут разрешить сокращать до одного месяца. Госдума уже приняла законопроект в первом чтении, он находится на дальнейшем рассмотрении.

Авторы поправок считают, что такие короткие договоры позволят автовладельцам сэкономить. В страховом сообществе придерживаются иного мнения и предупреждают, что пострадавшие в ДТП могут остаться без обязательной выплаты.

Выгоден ли короткий полис? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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