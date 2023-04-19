Срок действия полисов ОСАГО можно будет сократить до одного месяца

Срок действия полисов ОСАГО могут разрешить сокращать до одного месяца. Госдума уже приняла законопроект в первом чтении, он находится на дальнейшем рассмотрении.

Авторы поправок считают, что такие короткие договоры позволят автовладельцам сэкономить. В страховом сообществе придерживаются иного мнения и предупреждают, что пострадавшие в ДТП могут остаться без обязательной выплаты.

Выгоден ли короткий полис? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.