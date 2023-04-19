Дептранс предупредил об изменении расписания поездов на МЦД-1

Дептранс предупредил об изменении расписания поездов на первом диаметре.Так, в субботу и воскресенье, 22 и 23 апреля, на центральном участке закроют движение между Савеловским и Белорусским вокзалами.

Вместе с этим до 40 минут увеличат интервалы движения поездов на обоих направлениях, в том числе в часы пик. Измененный график доступен на сайте перевозчика. Работы связаны с подготовкой к запуску четвертого диаметра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.