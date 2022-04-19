Московское метро на Пасху будет работать до двух часов ночи.

РФ предоставила в СБ ООН новые данные о биолабораториях на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Украина пренебрегает регулярными гуманитарными инициативами РФ, сказал он.

