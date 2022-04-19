В "Ростехе" опровергли информацию об остановке эксплуатации в РФ самолетов SSJ-100

В России нет проблем с обслуживанием самолетов SSJ-100. Об этом заявили в корпорации "Ростех".

Ранее сообщалось, что французская компания, совместный производитель лайнеров, из-за санкций перестала поставлять запчасти и не отдает уже отремонтированные двигатели.

В "Ростехе" подчеркнули, что дефицита комплектующих точно не будет. А в ближайшие несколько лет SSJ-100 станет полностью отечественным самолетом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.