Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Волгоград

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Волгоград можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

У S7 билеты подорожали на 1,5 тысячи рублей – 9 537 рублей. "Аэрофлот" предлагает улететь за 5 768 рублей, стоимость не менялась.

У "Победы" минимальный тариф подорожал. Стоимость одного билета – 4 499 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.