Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Самару

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Самару можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

S7 не изменил цену – 4 864 рубля стоит минимальный тариф. У "Аэрофлота" – 5 845 рублей. У Utair минимальный тариф у них стоит 3 585 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

