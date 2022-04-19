Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Иркутск

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Иркутск можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

У S7 стоимость не менялась, за билеты придется отдать 13 032 рубля. Дороже выходит у "Аэрофлота" – 13 458 рублей, тоже без изменений за неделю.

Самый выгодный тариф у "Победы" – 7 199 рублей, цена стабильная. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.