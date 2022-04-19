В Москве заработал велопрокат. В этом году откроют свыше 720 станций. Для пользователей "Велобайка" подготовили больше 7,5 тысячи велосипедов, в том числе 500 электрических. Отмечают, что этом сезоне велосипеды будут представлены в оранжевой оклейке. Этот цвет используют в Москве для обозначения городских шеринг-сервисов.

Тарифы в этом году обещают сохранить на уровне прошлого года. В 2021 году сеть велопроката работала в 94 районах Москвы. В этом сезоне планируется открыть больше станций в новых районах города, в том числе в Сколково. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.