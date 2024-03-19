Новости часа: инспекторы проверят, где бросают авто под запрещающими знаками в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инспекторы МАДИ будут чаще проверять улицы, где водители бросают авто под запрещающими знаками. Об этом сообщил Дептранс.

Москва выставит на торги помещения в здании XIX века в Басманном районе, заявил департамент городского имущества.

Храм князя Владимира сдали в эксплуатацию в столичном районе Крылатское. Об этом рассказал Мосгосстройнадзор.