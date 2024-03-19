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Новости

19 марта, 18:30

Город

Новости часа: инспекторы проверят, где бросают авто под запрещающими знаками в Москве

Новости часа: инспекторы проверят, где бросают авто под запрещающими знаками в Москве

Горожанам рассказали, каким будет единое транспортное пространство Москвы и Подмосковья

Проверки оплаты проезда начались в общественном транспорте на юге Москвы

Усиленные проверки оплаты проезда начались на юге Москвы

Единое транспортное пространство Москвы и области планируют сформировать до 2030 года

Москвичи смогут воспользоваться единым транспортным пространством в 2030 году

Столичные контролеры вышли на рейды по общественному транспорту

Московские электробусы вышли на 117 маршрутов за шесть лет

"Это Москва. Транспорт": древние ископаемые в метро

Дептранс Москвы напомнил о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инспекторы МАДИ будут чаще проверять улицы, где водители бросают авто под запрещающими знаками. Об этом сообщил Дептранс.

Москва выставит на торги помещения в здании XIX века в Басманном районе, заявил департамент городского имущества.

Храм князя Владимира сдали в эксплуатацию в столичном районе Крылатское. Об этом рассказал Мосгосстройнадзор.

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