В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 февраля

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также затруднения есть на внешней стороне МКАД от Щелковского до Ярославского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в местах ремонтных работ на Дмитровском шоссе в сторону центра, на ТТК в районе улиц Беговой и Сущевский Вал, а также на МКАД в районе Ленинградского шоссе и в центральной части города в пределах Садового кольца.

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