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19 февраля, 21:15

Транспорт

Пользователей электросамокатов могут начать штрафовать за нарушение ПДД в Москве

Пользователей электросамокатов могут начать штрафовать за нарушение ПДД в Москве

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Нарушающих ПДД пользователей электросамокатов могут начать штрафовать. Инициативу о внесении изменений в административный кодекс поддержали в комиссии Мосгордумы.

В первую очередь предлагается ввести новый субъект ответственности – лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности (СИМ). Будет предусмотрен ряд административных наказаний для нарушителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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