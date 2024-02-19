Пользователей электросамокатов могут начать штрафовать за нарушение ПДД в Москве

Нарушающих ПДД пользователей электросамокатов могут начать штрафовать. Инициативу о внесении изменений в административный кодекс поддержали в комиссии Мосгордумы.

В первую очередь предлагается ввести новый субъект ответственности – лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности (СИМ). Будет предусмотрен ряд административных наказаний для нарушителей.

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