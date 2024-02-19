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19 февраля, 16:45

Транспорт

Московский оператор речных круизов построит три новых теплохода класса "река-море"

Московский оператор речных круизов построит три новых теплохода класса "река-море"

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Крупнейший московский оператор речных круизов – компания "Водоходъ" – за несколько лет построит три новых теплохода класса "река-море". Это будут плавучие пятизвездочные гостиницы. Там смогут разместиться около 200 пассажиров, а численность экипажа составит около 100 человек.

Новый флот позволит значительно расширить географию круизов. Суда смогут выходить в Белое море, Финский залив, Каспийское, Азовское и Черное моря. В планах также создание гибридных судов на электрических аккумуляторах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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