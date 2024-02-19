Работу наземного транспорта скорректировали на западе и юго-западе Москвы

На западе, юго-западе Москвы, а также в ТиНАО скорректировали работу наземного транспорта. На трех маршрутах появились новые остановки. После того как открыли МЦД-4, часть автобусов перенаправили на более загруженные участки.

По словам экспертов, главный фактор, обуславливающий наличие новой остановки, – это пассажиропоток. Он вырастает в случае наличия точек притяжения. Это объекты социальной сферы, например, объекты здравоохранения и образования.

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