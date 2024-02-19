Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 11:30

Транспорт

Новые остановки появились на трех столичных маршрутах

Новые остановки появились на трех столичных маршрутах

Дептранс призвал столичных водителей пересесть на общественный транспорт

Около 64 млн поездок совершили москвичи на экспресс-автобусах в 2023 году

Поезда на МЦД-1 стали ходить по измененному графику

В Москве запустили первый в РФ сервис по долгосрочной аренде электромобилей

Мэр Москвы рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

ВСМ Москва – Петербург улучшит качество жизни 30 млн россиян

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 февраля

Жителям столицы рассказали о росте популярности городских экспресс-автобусов

"Мой район. Новости": как проходит подготовка коммунального флота к открытию навигации

На западе, юго-западе Москвы, а также в ТиНАО скорректировали работу наземного транспорта. На трех маршрутах появились новые остановки, чтобы жителям было комфортнее и проще добираться до важных городских объектов и жилых кварталов.

Свои изменения в организацию движения вносят и новые станции Солнцевской линии метро, а также МЦД-4. После того, как их открыли, большая часть пассажиров районов Переделкино, Солнцево, Говорово, Внуково и Пыхтино перешли на рельсовый каркас. Теперь наземные маршруты в этих районах перенаправляют на более загруженные участки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика