Новые остановки появились на трех столичных маршрутах

На западе, юго-западе Москвы, а также в ТиНАО скорректировали работу наземного транспорта. На трех маршрутах появились новые остановки, чтобы жителям было комфортнее и проще добираться до важных городских объектов и жилых кварталов.

Свои изменения в организацию движения вносят и новые станции Солнцевской линии метро, а также МЦД-4. После того, как их открыли, большая часть пассажиров районов Переделкино, Солнцево, Говорово, Внуково и Пыхтино перешли на рельсовый каркас. Теперь наземные маршруты в этих районах перенаправляют на более загруженные участки.

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