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19 февраля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: ВСМ Москва – Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек

Новости часа: режим работы наземного транспорта в ТиНАО, ЗАО и ЮЗАО изменится с 17 февраля

Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Новости часа: более 250 подъемников задействовано в работах по очистке от наледи в Москве

Новую трамвайную линию запустят на востоке Москвы

Новости часа: около 15 тыс кровельщиков очищают крыши жилых домов

На востоке Москвы реконструируют участок МКАД и построят новую трамвайную линию

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 18 февраля

Собянин рассказал, где в Москве будут останавливаться поезда ВСМ-1

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Электропоезд "Иволга 4.0" выйдет на новые центральные диаметры. Известно, что в феврале 2024 года в обкатке без пассажиров находятся уже три новые модели поезда.

"Жители столицы проводят много времени в метро. Важно, чтобы они всегда могли оставаться онлайн, решать рабочие вопросы, смотреть видео или слушать музыку. В среднем пассажир заходит в бесплатную сеть W-Fi на 16,4 минуты, а максимальная скорость интернета в метрополитене – более 200 мегабит в секунду", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Чат-бот Александра ответила на 6,8 миллиона вопросов пользователей. Виртуальный помощник доступен круглосуточно.

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