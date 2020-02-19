Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Электропоезд "Иволга 4.0" выйдет на новые центральные диаметры. Известно, что в феврале 2024 года в обкатке без пассажиров находятся уже три новые модели поезда.

"Жители столицы проводят много времени в метро. Важно, чтобы они всегда могли оставаться онлайн, решать рабочие вопросы, смотреть видео или слушать музыку. В среднем пассажир заходит в бесплатную сеть W-Fi на 16,4 минуты, а максимальная скорость интернета в метрополитене – более 200 мегабит в секунду", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Чат-бот Александра ответила на 6,8 миллиона вопросов пользователей. Виртуальный помощник доступен круглосуточно.