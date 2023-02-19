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Транспорт

"Актуальный репортаж": машины марки "Москвич" начнут пополнять автопарк столицы весной

"Актуальный репортаж": машины марки "Москвич" начнут пополнять автопарк столицы весной

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"Москвичи" начнут пополнять столичный автопарк уже весной. Они появятся в такси и каршеринге.

Сейчас на российском рынке дефицит как автомобилей, так и запчастей. А ведь для отлаженной работы только лишь столичного такси нужно ежегодное обновление в 40 тысяч машин. Поэтому в планах у завода "Москвич" – выпустить с конвейера 50 тысяч автомобилей уже в этом году.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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