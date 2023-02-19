На Некрасовской линии метро идет подготовка к включению участка в БКЛ

На Некрасовской линии метро идет подготовка к включению участка в Большую Кольцевую Линию. Рабочие переподключают инженерные коммуникации, поэтому движения нет между станциями "Электрозаводская" и "Нижегородская".

Вместо метро пользоваться можно автобусом 032, он идет от "Авиамоторной" до "Семеновской" со всеми остановками, проезд на время закрытия метро в нем сделали бесплатным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.