Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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19 февраля, 09:15

Транспорт

На Некрасовской линии метро идет подготовка к включению участка в БКЛ

На Некрасовской линии метро идет подготовка к включению участка в БКЛ

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На Некрасовской линии метро идет подготовка к включению участка в Большую Кольцевую Линию. Рабочие переподключают инженерные коммуникации, поэтому движения нет между станциями "Электрозаводская" и "Нижегородская".

Вместо метро пользоваться можно автобусом 032, он идет от "Авиамоторной" до "Семеновской" со всеми остановками, проезд на время закрытия метро в нем сделали бесплатным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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