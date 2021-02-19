Движение машин на трассе "Таврида" ограничили до утра субботы

Движение автомобилей по трассе "Таврида" от Керчи до Симферополя будет закрыто до утра субботы, 20 февраля. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ограничения из-за снегопада были введены 19 февраля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

