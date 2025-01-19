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19 января, 18:30

Транспорт

Более 1 тыс куб м бетона ушло на возведение объединенного вестибюля станций "Печатники"

Более 1 тыс куб м бетона ушло на возведение объединенного вестибюля станций "Печатники"

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На возведение объединенного вестибюля станций "Печатники" БКЛ и Люблинско-Дмитровской линий столичного метро ушло более тысячи кубометров бетона. Кроме того, там смонтировали 38 тонн металлоконструкций.

Этот объект стал важной деталью городского вокзала Печатники и объединяет не только две линии метро, но и станцию МЦД-2 и наземный городской транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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