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19 января, 13:15

Транспорт

Специальные экипажи дежурят на МКАД

Специальные экипажи дежурят на МКАД

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На московской кольцевой автодороге дежурят специальные экипажи. Они помогают попавшим в беду водителям.

По словам главного специалиста дежурной смены ЦОДД, дорожная ситуация в городе остается стабильной, общественный транспорт работает штатно. Интенсивное движение в данный момент отмечается на Ярославском шоссе по направлению в центр, на ТТК в районе улицы Новой Башиловки, а также на МКАД в районе 109-го километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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