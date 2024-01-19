Специальные экипажи дежурят на МКАД

На московской кольцевой автодороге дежурят специальные экипажи. Они помогают попавшим в беду водителям.

По словам главного специалиста дежурной смены ЦОДД, дорожная ситуация в городе остается стабильной, общественный транспорт работает штатно. Интенсивное движение в данный момент отмечается на Ярославском шоссе по направлению в центр, на ТТК в районе улицы Новой Башиловки, а также на МКАД в районе 109-го километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.