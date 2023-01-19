Электромобили "Москвич" появились в дилерских центрах столичного региона

Электрические "Москвичи" появились в дилерских центрах столицы и Подмосковья. Первый экземпляр доставили в автосалон в Химках.

За электрокроссовер просят 3,5 миллиона рублей, что почти в два раза дороже аналога на бензине. Автомобиль уже можно забронировать, однако для этого необходимо оставить предоплату в 10 тысяч рублей. В 2023 году планируют выпустить около 10 тысяч таких машин.

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